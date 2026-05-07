Итальянский журналист посетил Мурманский арктический университет

5 мая 2026 года Микалессин вместе с командой посетил Мурманский арктический университет. Фото: МАУ / mauniver.ru

В Мурманскую область прибыл итальянский журналист Джаннантонио Микалессин. Он работает над документальным фильмом для телеканала «Rai 3» - третьего канала итальянского общественного телевидения. Специальный репортаж посвятят российской Арктике, ее стратегическому развитию и Севморпути.

«Журналистам показали первый объект современного студенческого кампуса в Мурманске - Учебно-тренировочный центр по борьбе за живучесть судна. Продемонстрировали работу модулей для тушения пожаров, «дымового лабиринта», отсека для ликвидации воды и «пенного отсека». Комплекс позволяет создавать несколько вариантов лабиринта, задавать уровни интенсивности, освещенности и шумовые эффекты», - сообщили в МАУ.

Также итальянец побывал в ключевых лабораториях, аудиториях, на тренажерах и аквакомплексе установки замкнутого водоснабжения. Он пообщался с проректором по научной и инновационной деятельности Антоном Юрмановым, который рассказал о новых междисциплинарных проектах университета.

