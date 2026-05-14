В 2026 году в Мурманске высадят больше тюльпанов, чем в 2025-м

14 мая глава Мурманска Иван Лебедев представил Совету депутатов Мурманска отчет о работе за 2025 год.

Одной из тем стало озеленение города, которое так волнует северян.

В прошлом году столицу Кольского Заполярья впервые масштабно украсили тюльпанами - их высадили более 26,5 тысячи луковиц (а всего город украсили 127 730 цветами). В этом году зеленая работа будет еще масштабнее: планируется высадить 175 480 цветов.

«Мы пересмотрели подход к озеленению. В том году экспериментально поставили несколько клумб вдоль улично-дорожной сети, и в этом уже купили дополнительные вазоны для украшения города», - рассказал Иван Лебедев.

Напомним: стартовало голосование всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», которое определит «Дерево года». Всего в нем участвуют 78 деревьев со всей страны, у каждого из которых - особенная история. В списке есть и береза из Кировска, что растет на территории Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН.

