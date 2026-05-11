Береза из Кировска может стать «Деревом года»

Береза растет на территории ботсада в Кировске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стартовало голосование всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», которое определит «Дерево года».

Всего в нем участвуют 78 деревьев со всей страны, у каждого из которых - особенная история. В списке есть и береза из Кировска, что растет на территории Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН.

Ее возраст - 98 лет, высота - 14 метров.

«Дерево произрастало до закладки ботсада и специально сохранено, как самый старый и крупный экземпляр северной березы в Хибинах. Местные жители и сотрудники ботсада называют эту березу "деревом желаний". Ботсад, на территории которого оно произрастает, является самым северным ботаническим садом, единственным в мире, расположенным в полярных широтах», - говорится в официальном описании дерева.

Голосование продлится до 1 августа.

