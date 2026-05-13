Жителей Североморска предупреждают об учебных стрельбах в Сафоново

Жителей Североморска предупреждают о занятиях по огневой подготовке с боевой стрельбой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Североморска предупреждают о занятиях по огневой подготовке с боевой стрельбой. Они пройдут с 12 по 15 мая с 08.00 до 24.00 на временном полигоне воинской части в Сафоново в районе аэродрома.

«В эти дни для обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещен», - отметили в администрации ЗАТО Североморск.

Напомним: водителей в Мурманске предупредили о новых перекрытиях из-за ремонта дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru