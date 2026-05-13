До 1 августа закроют на ремонт два дорожных участка в Ленинском округе Мурманска

Администрация Мурманска предупреждает водителей, что до 1 августа вводятся ограничение движения, остановка и стоянка всех видов транспорта на двух участках в Ленинском округе из-за дорожной компании.

Речь об участке в районе остановки общественного транспорта «Завод «Севморпуть» - здесь поезд закроют с 15 мая. А с 1 июня ограничения вступят на участке по ул. Алексея Хлобыстова (от дома № 14 к.1 до ул. Адмирала флота Лобова).

«Работы будут осуществляться по полосам. Пока одна будет закрыта для ремонта, вторая будет открыта для движения», - уточнили в администрации Мурманска.

Напомним: водителей в Мурманской области просят быть особенно осторожными на дорогах: на них выходят лоси. Одно животное недавно видели рядом с Никелем.

