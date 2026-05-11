Водителей в Мурманской области предупреждают о лосях на дорогах

Водителей в Мурманской области просят быть особенно осторожными на дорогах: на них выходят лоси. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водителей в Мурманской области просят быть особенно осторожными на дорогах: на них выходят лоси. Одно животное недавно видели рядом с Никелем.

«В Госавтоинспекции напоминают: особенно активны лоси в темное время суток. Если вы увидели животное на дороге, не используйте сигнал и не моргайте фарами — это может его спугнуть и спровоцировать резкое движение. Снизьте скорость до 40 км/ч и дождитесь, пока лось покинет проезжую часть», - пишет паблик «Мурманск | ПВМ №1» в ВК.

Напомним: этой весной из-за аномально ранней и затяжной оттепели в Мурманской области раньше срока проснулись медведи. Северян предупреждают, что они стали выходить к людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru