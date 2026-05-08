Медведи в Мурманской области стали выходить к людям

Северян предупреждают, что косолапые выходят к людям.

Этой весной из-за аномально ранней и затяжной оттепели в Мурманской области раньше срока проснулись медведи.

Как рассказали в Лапландском заповеднике, за 85 лет наблюдений установлено, что в среднем медведи начинают покидать берлоги 17 апреля, в этом году это случилось в конце марта.

Северян предупреждают, что косолапые выходят к людям.

«8 мая поступила информация об обнаружении средней особи медведя в районе первого километра региональной автодороги Никель-Приречный (район старого асфальтного завода)», - рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского округа.

Напомним: редкого хищника сняли на видео возле обогатительной фабрики в Апатитах.

