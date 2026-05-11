Мастер из Полярного заплатит за испорченный во время ремонта ноутбук

Мастер несколько месяцев чинил технику и вернул ее владельцу, но оказалось, что она не работает.

Полярный районный суд Мурманской области рассмотрел иск местного жителя к мастеру, который чинил его ноутбук. Договоренности о ремонте были устные, письменно стороны ничего не обсуждали.

Мастер несколько месяцев чинил технику и вернул ее владельцу, но оказалось, что она не работает. Причина была в том, что произошло вмешательство в конструкцию устройства и вытекающее из него повреждение. Восстановить ноутбук оказалось невозможно.

«Суд пришел к выводу о взыскании с жителя Полярного убытков в размере действительной стоимости компьютерной техники, а также неустойки, компенсации морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Кировский городской суд Мурманской области рассмотрел гражданское дело по иску северянки о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг. Женщина судилась с двумя медучреждениями Вологодской области.

