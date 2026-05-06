С двух больниц Вологодской области взыщут 1,2 млн руб. за смерть жителя Кировска

Медучреждения могут обжаловать это решение.

Кировский городской суд Мурманской области рассмотрел гражданское дело по иску северянки о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг.

Женщина судилась с двумя медучреждениями Вологодской области: Вытегорской центральной районной больницей и Вологодской областной клинической больницей.

«Она указала, что при поступлении ее супруга в медицинское учреждение ему была оказана некачественная медицинская помощь, впоследствии в больнице наступила его смерть. По мнению истца, смерть наступила в результате нарушений, допущенных сотрудниками обеих больниц», - уточнили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

С каждой из больниц северянка требовала по 1 миллиону рублей, но в итоге сумма выплаты составила меньше. Суд постановил, что Вытегорская центральная районная больница заплатит в качестве компенсации морального вреда 700 тысяч рублей, а Вологодская областная клиническая больница - 500 тысяч рублей.

Медучреждения могут обжаловать это решение.

