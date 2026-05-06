41 год назад Мурманску присвоили звание «Город-герой»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с годовщиной присвоения Мурманску звания «Город-герой». Это случилось 41 год назад - 6 мая 1985 года.

«Но главной наградой для него остаются тысячи спасенных жизней, сохраненных благодаря мужеству тех, кто не дрогнул в самое страшное время. Мурманск выстоял под ударами, которые не имели равных. Только вдумайтесь в эти цифры: с 1941 по 1944 год на город совершили налеты свыше 8200 вражеских самолетов. На наши улицы обрушились 4100 фугасных и более 181 тысячи зажигательных бомб. Враг бесчеловечно бомбил мирные улицы и социальные объекты, зная, что там нет военных! В те дни на каждого жителя города приходилось по 33 килограмма фугасных и по 7 зажигательных бомб», - напомнил Андрей Чибис.

Напомним: 5 мая 2008 года указом президента Полярному было присвоено звание «Город воинской славы» с пометкой, что так он отмечен «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, история Полярного тесно связана с созданием на Крайнем Севере военно-морского флота.

