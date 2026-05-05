На дороге Умба - Кандалакша начался ремонт

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс Мурманской области сообщает о начале ремонта на дороге Умба - Кандалакша, работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего планируется привести в порядок 7,74 километра (общая протяженность дороги составляет 109 километров) - участок с 51 по 60 километры.

«Приведение трассы к нормативным требованиям ведется с 2019 года. За прошедший период в порядок приведено свыше 25 километров дорожного покрытия, включая мостовой переход через ручей Верес», - уточнили в профильном министерстве.

На участке, которым займутся в этом году, планируют обновить дорожное покрытие, сделать планировку обочин с обеспечением поперечных уклонов и добавлением материала от фрезерования, а также нанести горизонтальную разметку с микростеклошариками.

Напомним: дороги на Александра Невского и Героев-североморцев в Мурманске ремонтируют за счет подрядчика.

