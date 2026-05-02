Подрядчик устраняет дорожные дефекты на двух улицах в Мурманске

В Мурманске подрядные организации приступили к гарантийному ремонту дорог, обновленных в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы идут на улице Александра Невского и проспекте Героев-североморцев, сообщили в региональном минтрансе.
На оба объекта распространяются гарантийные обязательства, прописанные в контрактах. Сейчас компании уже вышли на участки и устраняют выявленные дефекты.
Все работы в рамках гарантии выполняются исключительно за счет средств подрядчика.
