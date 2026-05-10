Мойвенной путины в 2027 году в Баренцевом море может снова не быть

В 2025 году мойвенной путины тоже не было. Фото: Елена КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году мойвенная путина в Баренцевом море не состоялось. Российско-Норвежская комиссия приняла решение не открывать промысел из-за низких запасов этого вида.

В 2025 году мойвенной путины тоже не было. А в 2024-м показатели по улову, наоборот, были рекордными - рыбаки освоили 50 тысяч тонн мойвы из 78 тысяч национальной квоты. Что ждет нас в следующем году.

Как объяснил «КП»-Мурманск» председатель Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, сейчас говорить о том, состоится ли в 2027-м мойвенная путина, рано: только к концу этого сентября ученые, проведя в августе оценку запасов через экосистемную съемку, скажут, в каком они состоянии.

«Надежда на путину пока слабые. В феврале ученые выходили в море, и мойву пока не увидели», - считает Константин Древетняк.

Напомним: Государственная Дума поддержала инициативу Мурманской области о разрешении переработки печени трески на борту прибрежных судов.

