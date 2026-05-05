Со дня трагедии с рейсом Москва-Мурманск в «Шереметьево» прошло семь лет

Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс СУ-1492 из Москвы в Мурманск, загорелся после жесткой посадки в аэропорту вылета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

5 мая 2019 года - черный день в истории Мурманской области. Он запомнился трагедией в «Шереметьево». Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс СУ-1492 из Москвы в Мурманск, загорелся после жесткой посадки в аэропорту вылета.

«Прошло семь лет с момента авиакатастрофы рейса Москва-Мурманск. Трагедия, унесшая 41 жизнь, навсегда останется в наших сердцах. Вечная память», - написал в своих соцсетях в годовщину губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Большинство погибших, 26 человек, были жителями Мурманской области. Для Кольского Заполярья эта авиакатастрофа стала крупнейшей в современной истории.

Только в 2024 году МАК сообщил о завершении расследования трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru