В Госавтоинспекции Мурманской области прокомментировали ограничения для самокатов на майские праздники

Перед майскими праздниками глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в связи с проведением массовых праздничных мероприятий 1 и 9 мая на территории региона рекомендуется воздержаться от использования средств индивидуальной мобильности. Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Рекомендуем на время длительных выходных и праздничных дней воздержаться от использования электросамокатов, моноколес. В местах скопления людей просьба перемещаться пешком. Это позволит снизить риск столкновений и травматизма», - уточнил глава города.

Ограничения прокомментировали в Госавтоинспекции Мурманской области. Там объяснили, что для обеспечения свободного прохода в местах массового скопления людей и безопасности, не рекомендуется провозить или переносить во время шествий, митингов, концертов и гуляний велосипеды, самокаты (как обычные, так и электрические), гироскутеры, моноколеса и любые другие средства индивидуальной мобильности.

«В часы пиковой загрузки на площадях, в парках и у мемориалов плотность пешеходных потоков крайне высока, использование средств индивидуальной мобильности создает реальную угрозу наезда на людей, падений, столкновений и затруднения проезда экстренных служб», - рассказала «КП»-Мурманск» инспектор по пропаганде БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: на 22-м заседании Совета депутатов Мурманска рассмотрели вопрос о внесении изменений в документ «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования о Мурманск». Как пояснил глава Мурманска Иван Лебедев, речь о регулировании самокатов.

