Будущее за тобой: «Ростелеком» рассказал абитуриентам магистратуры Мурманского арктического университета о программе оплачиваемых стажировок

С момента запуска в 2023 году на программу стажировок «Ростелекома» по всей России поступило около 40 тысяч заявок. Фото: «Ростелеком»

29 апреля «Ростелеком» принял участие в дне открытых дверей для абитуриентов Мурманского арктического университета, планирующих поступление в магистратуру. Мероприятия было ориентировано на студентов старших курсов, выпускников бакалавриата и специалитета, а также на специалистов с базовым высшим образованием, желающих продолжить обучение.

Участники встречи подробно познакомились с образовательными программами и получили ответы на интересующие вопросы. Преподаватели и представители приемной комиссии поделились ценными советами, а в завершении состоялся открытый диалог с работодателями региона, заинтересованными в будущих выпускниках.

Представители Мурманского филиала «Ростелекома» рассказали об основных направлениях деятельности компании, востребованных компетенциях и карьерных возможностях. Особое внимание было уделено программе оплачиваемых стажировок «Твоя первая 2.0». В этом году программа стартует уже четвертый раз. Доступны 13 направлений: телекоммуникации, ИТ, продажи, маркетинг, администрирование бизнес-процессов, аналитика, закупки, менеджмент, финансово-экономические проекты, HR, юриспруденция, строительство и эксплуатация технической инфраструктуры, а также экология и природопользование. Стажировка с гибким графиком длится шесть месяцев, на время которой компания заключает со студентами и молодыми специалистами трудовой договор. В течение этого времени стажеры работают над реальными проектами и получают зарплату. После окончания стажировки наиболее успешные участники смогут трудоустроиться в штат.

Представители Мурманского филиала «Ростелекома» рассказали об основных направлениях деятельности компании, востребованных компетенциях и карьерных возможностях. Фото: «Ростелеком»

Алена Коврижных, HR-бизнес-партнер Мурманского филиала «Ростелекома»:

«Специалисты с базовым высшим образованием уже понимают, в каком направлении хотят развиваться, и рынок труда на это реагирует. Сегодня компании переходят от массового набора к формированию команд лояльных сотрудников, которые хорошо разбираются в специфике бизнеса. И можно сказать, что программа стажировок “Твоя первая 2.0” превратилась в платформу развития нового поколения лидеров для технологичных направлений бизнеса. Мы постоянно расширяем возможности участников: стажеры работают по разным направлениям, получают конкретную обратную связь и видят реальный путь своего профессионального роста».

С момента запуска в 2023 году на программу стажировок «Ростелекома» по всей России поступило около 40 тысяч заявок. Ежегодно этот показатель растет: если в первый год было около 6 тысяч заявок, то в 2025 году эксперты компании рассмотрели уже 18,5 тысячи. По итогам отбора стажировки в разных подразделениях компании прошли 225 человек, из которых 72 после завершения программы стали сотрудниками «Ростелекома».

