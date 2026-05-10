Жителям Мурманской области напомнили исторический рецепт ухи с печенью трески

Главный секрет ухи с печенью трески - не переварить ее. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области, славящейся своей рыбой, уха - одно из самых частых блюд на столе. Но далеко не все знают, что есть рецепт с печенью трески. Как готовить уху по балкам, напомнили в Мурманском областном краеведческом музее.

«Главное условие приготовления ухи заключается в том, что подготовленная печень закладывается за 10-12 минут до окончания варки. На одну весовую часть рыбы берутся две весовые части воды и доводятся до кипения. Рыба разделывается и кладется в кипящую воду. Варится 20-25 минут. Свежую печень трески очищают от пленок, режут кусочками, кладут и варят 10 минут», - говорится в рецепте из газеты «Полярная правда», опубликованном в группе музея в ВК.

Напомним: Государственная Дума поддержала инициативу Мурманской области о разрешении переработки печени трески на борту прибрежных судов.

