Закрытую два года лестницу в Мурманске наконец отремонтируют

Лестница закрыта уже два года из-за аварийного состояния. Фото: Светлана Асташенкова

Жители Мурманска пожаловались, что уже два года закрыта лестница, ведущая от улицы Старостина к Северному проезду, 7.

«Приходиться спускаться по горке, а зимой на пятой точке. Все лестницы на Северном проезде требуют ремонта. От Северного проезда 4, лестница требует ремонта и освещения. В темное время суток не видно ступенек», - написала на странице губернатора Мурманской области в ВК Светлана Осташенкова.

Как рассказали в администрации Мурманска, готовят техническую документацию на проведение конкурентной процедуры для определения подрядной организации для проведения работ по ремонту лестницы от улицы. Старостина к дому № 7 по проезду Северному.

«Лестница будет открыта для передвижения с 1 июня 2026 г., возможно, ранее указанного срока», - уточнили в мэрии.

Напомним: в Мурманске местный житель добился через суд ремонта подъезда в своем доме. Дело рассмотрел Ленинский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru