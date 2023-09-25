Мурманск оказался на 13-м месте по уровню зарплат в России

Первое место - у Нового Уренгоя, где чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в шесть раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск оказался на 13-м месте в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Исследование провели аналитики РИА Новости. Согласно данным издания, жители заполярной столицы в среднем получают 90,8 тысячи рублей в месяц.

Первое место - у Нового Уренгоя, где чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в шесть раз. Также в лидерах Салехард и Москва.

Меньше всего уровень зарплат наблюдается в Нальчике и Элисте.

Напомним: ранее Мурманская область обогнала Москву и Петербург в рейтинге самых высоких зарплат.

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