Полетная программа Мурманск – Анталья завершилась досрочно

21 сентября вылетел последний самолет Мурманск – Анталья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 4 мая возобновились прямые перелеты из Мурманска в Анталью. Рейсы выполнялись по четвергам, перевозчиком стал турецкий лоукостер Corendon Airlines. Улететь отдыхать можно было как самостоятельно, так и купив путевку.

Однако 21 сентября в Анталью вылетел последний рейс из столицы Кольского Заполярья, что раньше ожидаемого срока завершения полетной программы – 19 октября.

- Перевозка в Турцию оптимизируется в связи с недостаточным спросом – это характерно для всего рынка. – пишет сайт TourDom.ru со ссылкой на коммерческого директора туроператора IZI Tour Евгения Косинкова.

Тем, кто купил билеты на полеты после 21 сентября, обещают вернуть деньги.

Напомним: из Омска в Мурманск могут запустить прямые самолеты. Как сообщили в омском аэропорту, сейчас ведутся переговоры с перевозчиками об открытии рейсов в заполярную столицу.

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