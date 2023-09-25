Полетная программа Мурманск – Анталья завершилась досрочно

21 сентября вылетел последний самолет Мурманск – Анталья.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 4 мая возобновились прямые перелеты из Мурманска в Анталью. Рейсы выполнялись по четвергам, перевозчиком стал турецкий лоукостер Corendon Airlines. Улететь отдыхать можно было как самостоятельно, так и купив путевку.
Однако 21 сентября в Анталью вылетел последний рейс из столицы Кольского Заполярья, что раньше ожидаемого срока завершения полетной программы – 19 октября.
- Перевозка в Турцию оптимизируется в связи с недостаточным спросом – это характерно для всего рынка. – пишет сайт TourDom.ru со ссылкой на коммерческого директора туроператора IZI Tour Евгения Косинкова.
Тем, кто купил билеты на полеты после 21 сентября, обещают вернуть деньги.
Напомним: из Омска в Мурманск могут запустить прямые самолеты. Как сообщили в омском аэропорту, сейчас ведутся переговоры с перевозчиками об открытии рейсов в заполярную столицу.
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