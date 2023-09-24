Во дворе Мурманска нашли труп женщины

Тело женщины нашли у жилых домов. Фото: www.google.com
Днем 23 сентября в Октябрьском округе Мурманска обнаружили тело женщины – его нашли у дома №21а на улице Челюскинцев.
Как сообщили очевидцы, видимых следов насильственной смерти не было. Следователи проводят проверку.
Напомним: вечером 20 сентября в нескольких пабликах Мурманской области появилась информация, что в озере в Ковдоре дети обнаружили труп мужчины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru