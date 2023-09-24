Во дворе Мурманска нашли труп женщины

Тело женщины нашли у жилых домов. Фото: www.google.com

Днем 23 сентября в Октябрьском округе Мурманска обнаружили тело женщины – его нашли у дома №21а на улице Челюскинцев.

Как сообщили очевидцы, видимых следов насильственной смерти не было. Следователи проводят проверку.

Напомним: вечером 20 сентября в нескольких пабликах Мурманской области появилась информация, что в озере в Ковдоре дети обнаружили труп мужчины.

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