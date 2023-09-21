В Ковдоре дети обнаружили труп мужчины в озере

Сейчас стали известны подробности этой истории. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 20 сентября в нескольких пабликах Мурманской области появилась информация, что в озере в Ковдоре дети обнаружили труп мужчины.

Сейчас стали известны подробности этой истории.

- В озере Ковдор было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1971 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сейчас проводится процессуальная проверка.

Напомним: в 6.50 21 сентября в экстренные службы Мурманской области поступила информация об очередном смертельном ДТП. Случилось оно на 32 километре дороги «Лотта», где машина упала в реку Пак.

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