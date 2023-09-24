После смертельной аварии под Кандалакшей ищут пропавшую кошку

Пропавшая кошка откликается на кличку Лиза. Фото: vk.com/podslushano_louhi

12 сентября на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария. Под Кандалакшей столкнулись KIA, выехавшая на полосу для встречного движения, и Mercedes. Сидевший за рулем KIA мужчина погиб на месте, два его пассажира – женщина и ребенок – попали в больницу.

В машине также находились животные. Двух котов удалось найти в первые дни после ДТП, а вот белую кошку Лизу ищут до сих пор.

- Пузико побритое после операции. Она была на шлейке, возможно, она еще на ней. 18 сентября похожую кошку видели недалеко от стелы Полярный круг в каком -то заброшенном кафе! Если есть кто на машине, пожалуйста, съездите туда, - обратилась к северянам за помощью Анастасия Аспис в паблике «Подслушано в Лоухи».

Напомним: 1 июня в Беломорском районе Карели произошла смертельная авария: столкнулись Citroën и Ford, погибли водитель и два пассажира Ford. Во время ДТП чудом выжила собака - джек-рассел-терьер Сэм, но из-за страха и стресса пес убежал. Родные погибших просили помочь найти питомца.

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