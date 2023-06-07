«Это член семьи». После смертельной аварии на федеральной трассе «Кола» ищут пропавшую собаку

1 июня в Беломорском районе Карели произошла смертельная авария: столкнулись Citroën и Ford, погибли водитель и два пассажира Ford. Фото: vk.com/gibddkareliya

1 июня в Беломорском районе Карели произошла смертельная авария: столкнулись Citroën и Ford, погибли водитель и два пассажира Ford.

Во время ДТП чудом выжила собака - джек-рассел-терьер Сэм, но из-за страха и стресса пес убежал, и где он находится не известно. Родители погибших просят помочь найти питомца.

Во время ДТП чудом выжила собака - джек-рассел-терьер Сэм, но из-за страха и стресса пес убежал. Фото: vk.com/orlova_orlandina

- Это член семьи. Мы надеемся, что он жив и его кто-то подобрал. Это чудо сейчас нам необходимо, так как мы переживаем страшное горе. Если пес жив, он останется в память о погибших, его присутствие важно для семьи, помогите найти его и вернуть домой, - написала на личной странице в «ВКонтакте» родственница погибших Анастасия Орлова.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области искали собаку Геру, которая также выжила в смертельной для людей аварии.

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