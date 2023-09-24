Конфликт двух соседей в коммунальной квартире в Мурманске закончился больницей

Врачи оценили ранение северянина как тяжкий вред здоровью. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Мурманске заключили под стражу 50-летнего мужчину, который едва не убил человека.

Подозреваемый живет в коммунальной квартире на улице Подстаницкого, где поссорился с 48-летним соседом, схватил кухонный нож и ударил им мужчину в грудь в районе ребер. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи оценили вред здоровью как тяжкий. Сотрудники больницы и сообщили полицейским о случившимся.

- В отношении северянина возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предметов, используемого в качестве оружия). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске рассмотрели апелляцию от 56-летнего осужденного, который жестоко убил знакомого в январе 2023 года. Мужчина, ранее дважды судимый за совершение тяжких преступлений и лишь год назад вышедший из колонии, хотел смягчить наказание.

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