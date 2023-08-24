Житель Мурманска хотел смягчить наказание за жестокое убийство знакомого

Приговор вступил в законную силу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманске рассмотрели апелляцию от 56-летнего осужденного, который жестоко убил знакомого в январе 2023 года. Мужчина, ранее дважды судимый за совершение тяжких преступлений и лишь год назад вышедший из колонии, хотел смягчить наказание.
- Поссорившись с приятелем, северянин со значительной силой не меньше 19 раз ударил того ножом в грудь, голову, шею, руку. От полученных травм его знакомый скончался на месте преступления. - сообщили в прокуратуре области.
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, а его апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru