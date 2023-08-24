Житель Мурманска хотел смягчить наказание за жестокое убийство знакомого

Приговор вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске рассмотрели апелляцию от 56-летнего осужденного, который жестоко убил знакомого в январе 2023 года. Мужчина, ранее дважды судимый за совершение тяжких преступлений и лишь год назад вышедший из колонии, хотел смягчить наказание.

- Поссорившись с приятелем, северянин со значительной силой не меньше 19 раз ударил того ножом в грудь, голову, шею, руку. От полученных травм его знакомый скончался на месте преступления. - сообщили в прокуратуре области.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, а его апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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