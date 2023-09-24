В Мурманской области браконьеры убили 14 краснокнижных казарок

Браконьеров, убивщих краснокнижных птиц, задержали. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Мурманской области могут возбудить уголовное дело в отношении браконьеров.

- Инспекторы отдела государственного охотничьего надзора минприроды и инспекторы регионального центра лесного и экологического контроля во время рейда в охотничьих угодьях Ловозерского района выявили факт незаконной добычи 14 особей белощекой казарки, занесенной в Красную книгу Мурманской области, - сообщили в заполярном министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Северян, убивших редких птиц, задержали, им грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

Напомним: за сбор лисичек в Мурманской области можно получить штраф, так как эти грибы занесены в региональную Красную книгу.

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