За сбор лисичек жители Мурманской области рискуют получить штраф

Лисичка желтая занесена в Красную книгу Мурманской области со статусом «редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому».
Фото: Евгения ГУСЕВА
Летом 2023 года в Мурманской области с грибами не густо, хоть в социальных сетях периодически и появляются хвастливые посты, что кому-то улыбнулась удача с «тихой охотой».
Также периодически в сети северяне показывают, как насобирали в лесу лисичек. Но на самом деле гордиться здесь нечем.
Лисичка желтая занесена в Красную книгу Мурманской области со статусом «редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». Поэтому собирать ее нельзя.
За то, что грибник срежет лисичку, ему грозит наказание. За сбор, продажу, приобретение краснокнижных грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 100 до 150 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей.
Напомним: спасатель рассказал, в каких местах чаще всего теряются жители Мурманской области во время «тихой охоты».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru