За сбор лисичек жители Мурманской области рискуют получить штраф

Лисичка желтая занесена в Красную книгу Мурманской области со статусом «редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». Фото: Евгения ГУСЕВА

Летом 2023 года в Мурманской области с грибами не густо, хоть в социальных сетях периодически и появляются хвастливые посты, что кому-то улыбнулась удача с «тихой охотой».

Также периодически в сети северяне показывают, как насобирали в лесу лисичек. Но на самом деле гордиться здесь нечем.

Лисичка желтая занесена в Красную книгу Мурманской области со статусом «редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». Поэтому собирать ее нельзя.

За то, что грибник срежет лисичку, ему грозит наказание. За сбор, продажу, приобретение краснокнижных грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 100 до 150 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

Напомним: спасатель рассказал, в каких местах чаще всего теряются жители Мурманской области во время «тихой охоты».

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