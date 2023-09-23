Из Мурманской области в зону СВО отправили беспилотники и бинокли

Из Мурманской области в зону СВО поставили уже 200 тонн грузов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Мурманской области в зону проведения спецоперации направили специализированный груз для бойцов. В него, в том числе, вошли беспилотники, средства связи и бинокли.

- Груз формируется, исходя из заявок бойцов. Сегодняшний груз предназначен для ребят, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, - он призван помочь сохранить жизни тех, кто по зову долга отправился выполнять задачи, поставленные государством, - сообщил заместитель губернатора Владимир Евменьков.

Всего из региона для военнослужащих отправили уже свыше 200 тонн грузов.

Напомним: в августе из Мурманской области в зону СВО отправили партию дополнительной помощи от жителей Оленегорска. Администрация города шефствует над 63-й инженерным полком Северного флота, который участвует в спецоперации.

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