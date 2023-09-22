На продолжительность жизни человека влияет его образ жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Средняя продолжительность жизни в Мурманской области составляет 70 лет 2 месяца, что меньше показателя по России (72 года 7 мес.) и Северо-Западному ФО (73 года 1 мес.).

Продлить свою активность и жизнь можно разными способами, главный из которых - регулярная физическая активность: такие нагрузки сокращают смертность на 30-35% и, соответственно, увеличивают продолжительность жизни до 7 лет.

— Физактивность повышает работоспособность человека, способствует укреплению иммунитета, снижает риск развития многих заболеваний, улучшает самочувствие и настроение. Если человек в годах хочет оставаться независимым, то ему очень важно оставаться физически активным, - рассказали в Мурманском областном Центре специализированных видов медицинской помощи.

Обычная утренняя зарядка придает бодрости на весь день, помогает проснуться, активизирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы, приводит в тонус основные группы мышц. И даже улучшает настроение.

Ходьба для человека 60+ является одной из наиболее доступных и безопасных нагрузок. Лучше всего гулять ранним утром и вечером, вдали от дорог, в зеленой зоне, например, в парке.

— Помните, что сидячий образ жизни влечет за собой негативные последствия для здоровья. И ради здоровья надо оторваться от просмотра бесконечных сериалов и выйти на пешую прогулку. Разработайте собственный маршрут по дорожкам парка. Помимо несомненной пользы получите массу приятных впечатлений от окружающей осенней природы, - отмечают в Центре специализированных видов медицинской помощи.

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