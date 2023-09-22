В Минькино тушили загоревшуюся бытовку

Рано утром 22 сентября в Минькино пожарные выезжали к зданию АО «МАГЭ». Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Рано утром 22 сентября в Минькино пожарные выезжали к зданию АО «МАГЭ». В 6.36 поступил сигнал, что рядом с ним горит бытовка.

- В 08.06 пожар полностью ликвидировали, в результате которого огонь изнутри железной бытовки повредил стены и потолок на площади 10 квадратных метров, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

С огнем боролись шесть пожарных.

Напомним: в ночь с 17 на 18 сентября в Мурманске случился пожар на улице Куйбышева. В 00.33 в экстренные службы поступила информация, что здесь горит двухэтажный деревянный дом №11. В здании никто не жил.

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