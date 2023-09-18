В Мурманске горел нежилой деревянный дом на Куйбышева

Пожар на улице Куйбышева в Мурманске почти уничтожил нежилой дом. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь с 17 на 18 сентября в Мурманске случился пожар на улице Куйбышева. В 00.33 в экстренные службы поступила информация, что здесь горит двухэтажный деревянный дом №11. В здании никто не жил.

- В результате происшествия выгорели кровля и помещения на втором этаже на площади 150 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 4.37, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: в девятом часу утра 15 сентября в Кандалакше случился пожар в жилом трехэтажном кирпичном доме на улице Речной, 3.

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