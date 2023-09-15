Пожар повредил кровлю жилого дома в Кандалакше

В девятом часу утра 15 сентября в Кандалакше случился пожар в жилом трехэтажном кирпичном доме на улице Речной, 3. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

В девятом часу утра 15 сентября в Кандалакше случился пожар в жилом трехэтажном кирпичном доме на улице Речной, 3.

- В 09.18 открытое горение ликвидировали, а в 09:37 огнеборцы полностью ликвидировали пожар, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Огонь повредил кровлю дома на площади в 9 кв.м, чтобы проверить, нет ли скрытых очагов горения, кровлю разобрали на площади 15 кв.м.

Напомним: утром 14 сентября стало известно о пожаре в Ленинском округе Мурманска. Очевидцы сообщили, что горит Мурманский Строительный Колледж им. Момота.

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