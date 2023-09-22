Жителей Мурманской области предупреждают об усилении ветра

В Мурманской области продолжается непогода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается непогода. 22 сентября северянам обещали дождь со снегом, выходные также начнутся ненастно.

- По данным Мурманского УГМС, утром и днем 23 сентября 2023 года по Мурманской области прогнозируется усиления южного и юго-западного ветра, - предупредили в МЧС региона.

Напомним: с мая в Мурманской области установили пожароопасный сезон, а с 21 июня в регионе действовал особый противопожарный режим. Отменили него только с наступлением осени.

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