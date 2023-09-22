В Мурманской области отменили особый противопожарный режим

С мая в Мурманской области установили пожароопасный сезон, а с 21 июня в регионе действовал особый противопожарный режим. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С мая в Мурманской области установили пожароопасный сезон, а с 21 июня в регионе действовал особый противопожарный режим. Отменили него только с наступлением осени.

- С начала пожароопасного сезона 2023 года на территории Мурманской области ликвидировано 73 лесных пожара на общей площади 282,17 га. Средняя площадь одного пожара составляет 3,9 га. От общего числа лесных пожаров ликвидированы в первые сутки 70 возгораний, за двое суток - 3, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и сельского хозяйства Мурманской области.

Для борьбы с лесными пожарами в регионе установили 20 камер видеонаблюдения. Большинство возгораний начинается из-за неосторожности северян.

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