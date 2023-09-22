В Мурманске адвокат обманула осужденного, обещая ему УДО

В Мурманске будут судить адвоката, которую обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить адвоката, которую обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

- В конце ноября 2022 года адвокат обратилась к заключенному, отбывающему наказание в одном из исправительных учреждений региона, а также к его знакомому с предложением за денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей оказать содействие в условно-досрочном освобождении мужчины, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Адвокат обещала, что деньги передаст судье и руководству колонии, но на самом деле планировала, что все деньги останутся при ней. Задержали северянку при содействии УФСБ. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним: Октябрьский районный суд вынес приговор жительнице Мурманска, которую обвиняли в получении взяток в составе организованной группы, причем 10 взяток из 12 были в крупном размере. При это северянка действовала как должностное лицо.

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