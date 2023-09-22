Эффектный прыжок горбатого кита в Баренцевом море сняли на видео

В Мурманской области осенью снова начался сезон, когда в Баренцевом море можно увидеть горбатых китов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области осенью снова начался сезон, когда в Баренцевом море можно увидеть горбатых китов. Один такой красавец показался людям вблизи Ура-Губы.

- Туристы поделились видео с морской прогулки у Ура-Губы. Им повезло увидеть прыжок молодого горбатого кита из воды. Сейчас в Баренцевом море можно увидеть малых полосатиков (Минке) и горбатых китов (горбачей), - пишет Telegram-канал «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове».

Напомним: в Териберке киты подошли очень близко к побережью, их можно было увидеть прямо с пляжа.

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