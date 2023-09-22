Атомный ледокол «Сибирь» за год провел 128 судов

В феврале 2022 года атомный ледокол «Сибирь» впервые провел теплоход в акватории Енисея. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В январе 2022 года в Мурманске на ледоколе «Сибирь» подняли российский флаг. После атомоход отправился в первый рабочий рейс к Енисею. 21 сентября он завершил навигацию, которая длилась почти год. С ноября 2022 года он провел 128 судов.

В феврале 2022 года атомный ледокол «Сибирь» впервые провел теплоход в акватории Енисея. Универсальное судно работает на малых глубинах.

- В сентябре этого года «Сибирь» участвовал в уникальной проводке самого крупного судна типа CapeSize с грузом 164,5 тысячи тонн железнорудного концентрата. Экипаж сработал с ювелирной точностью и обеспечил безопасную проводку судна в Восточно-Сибирском море, – сообщил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян.

В сентябре на ледоколе сменится экипаж. Напомним: ледокол «50 лет Победы» летом возит не только туристов, но и ученых, которые проводят исследования. Так, в очередной рейс отправилась специалист Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юлия Соколова.

Она провела наблюдения за распределением ледяного покрова по маршруту плавания, в частности, замеры льда, которые показали неутешительные результаты.

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