В центре Мурманска на сутки ограничат движение

Водителей в Мурманске предупреждают об ограничениях, которые будут действовать в центре города.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей в Мурманске предупреждают об ограничениях, которые будут действовать в центре города.
- Планируется ввести временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств на улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского, с 00.00 23 сентября до 23.00 24 сентября, - сообщили в администрации Мурманска.
Напомним: в Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт 14 участков улиц. В работе остаются еще четыре участка, три из которых - в высокой степени готовности.
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