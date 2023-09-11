В Мурманске завершили ремонт на 14 участках улиц

В работе остаются еще четыре участка, три из которых - в высокой степени готовности. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт 14 участков улиц. В работе остаются еще четыре участка, три из которых - в высокой степени готовности.

- На подъездной дороге к Центру ДЮТиЭ «Парус» осталось укрепить обочины. На проспекте Кольском рабочие асфальтируют тротуары и заделывают «пазухи» между бортовым камнем. На улице Челюскинцев осталось заасфальтировать тротуары, - сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Напомним: во дворе за «Электроном» в Мурманске появятся новая площадка и зона с газоном.

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