В Мурманской области живет больше женщин, чем мужчин

Мурманскстат представил статистику по возрастно-половой структуре населения Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат представил статистику по возрастно-половой структуре населения Мурманской области.

В регионе живет больше женщин, чем мужчин: 348 тысяч против 310,7 тысячи (53% и 47% соответственно).

- Средний возраст мужчин в Мурманской области – 36,4 года, а женщин – 42,5 года. Перевес численности женщин над численностью мужчин начинается с 40-летнего возраста, - уточнили в Мурманскстате.

Напомним: на одного жителя Мурманской области в среднем приходится по два диагноза. Такие данные следуют из официальной статистики: в 2022 году у северян установили 1 427 028 случаев заболеваний, притом что численность населения региона - 661 969 человек. Накануне Всемирного дня безопасности пациентов специалисты напомнили, что надо сделать перед приемом у врача.

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