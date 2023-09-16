На одного жителя Мурманской области приходится по два диагноза

Чтобы врач точно поставил диагноз и прописал нужное лечение, сами пациенты должны знать простые правила, как вести себя на приеме. Фото: Александр ГЛУЗ

На одного жителя Мурманской области в среднем приходится по два диагноза. Такие данные следуют из официальной статистики: в 2022 году у северян установили 1 427 028 случаев заболеваний, притом что численность населения региона - 661 969 человек. Накануне Всемирного дня безопасности пациентов специалисты напомнили, что надо сделать перед приемом у врача.

- Непричинение вреда, ущерба здоровью пациента – есть первейшая обязанность каждого медицинского работника. Однако следует отметить, что любое медицинское вмешательство сопряжено с риском для пациента, и есть случаи, когда полностью избежать вреда невозможно. Принимая решение о проведении той или иной процедуры, врач должен всегда взвешивать риски, связанные с конкретным вмешательством, - отмечают в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманской области.

Чтобы врач точно поставил диагноз и прописал нужное лечение, сами пациенты должны знать простые правила, как вести себя на приеме. Важно запомнить, а еще лучше записать все симптомы, проблемы и вопросы. Важно быть честным с врачом и не замалчивать «неудобные» детали своего недуга, не нужно стесняться что-то уточнить или переспросить. Также стоит помнить, что терпение – это тоже нужный элемент общения: врачу нужно время для постановки верного диагноза из-за имеющихся в некоторых случаях сопутствующих заболеваний. Вопросы пациента и его активное участие позволят ничего не упустить и добиться хороших результатов лечения и реабилитации.

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