Задолженность по зарплате в Мурманской области составляет 1,2 миллиона рублей

В Мурманской области снизилась задолженность по заработной плате - по данным на 1 сентября 2023 года она сократилась на 3,5 миллиона рублей в сравнении с 1 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области снизилась задолженность по заработной плате - по данным на 1 сентября 2023 года она сократилась на 3,5 миллиона рублей в сравнении с 1 августа.

- О наличии просроченной задолженности по заработной плате сообщили две организации (без субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность составила 1,2 миллиона. Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 46 человек. В среднем одному работнику не выплачено 26,6 тысячи рублей зарплаты, - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал увеличение зарплаты сотрудникам пожарной охраны. Такое решение было принято после общения с профсоюзами.

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