Сотрудникам пожарной охраны в Мурманской области до 20% увеличат зарплату

В 2023 году на эти цели понадобится дополнительное финансирование в размере 28 миллионов рублей, на следующий год - 86 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал увеличение зарплаты сотрудникам пожарной охраны. Такое решение было принято после общения с профсоюзами.

В сравнении с 2022 годом, заработная плата пожарных всех классов вырастет до 20%, начальником пожарных частей, их заместителей, инженеров пожарной охраны – на 7%; начальников караула, командиров отделения – на 8,9%; водителей пожарного автомобиля – на 12,8%.

- Я поручил просчитать финансирование для увеличения, и с 1 октября мы начнем выплачивать дополнительные деньги в перерасчете с 1 сентября, - отметил Андрей Чибис.

В 2023 году на эти цели понадобится дополнительное финансирование в размере 28 миллионов рублей, на следующий год - 86 миллионов рублей.

Так, на эти выплаты до конца года оценочно понадобится более 28 млн рублей, а в следующем - еще свыше 86 млн рублей, эти средства заложим в бюджете 2024 года.

Напомним: Мурманская область оказалась в десятке лидеров-регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа.

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