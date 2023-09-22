Чибис предложил субсидировать до 1 млн рублей переезд сотрудников в АЗРФ

Губернатор Мурманской области предложил президенту расширить поддержку переезжающих в Арктическую зону РФ сотрудников. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании президиума Госсовета по развитию рынка труда под руководством Владимира Путина.

- Одна из главных задач - усиление профориентационной работы, чтобы увеличивать количество специалистов, которые нужны России. И формировать эти потребности в первую очередь будут сами регионы под свои проекты. Также я предложил Президенту России рассмотреть вопрос об увеличении субсидии в рамках федеральной программы повышения мобильности трудовых ресурсов для Арктической зоны РФ до 1 миллиона рублей на сотрудника, - сообщил по итогам заседания Андрей Чибис.

Напомним: вице-премьер Денис Мантуров назвал Мурманский арктический университет кузницей кадров высокотехнологичных проектов. Также в вМурманской области подвели итоги приемной кампании в вузы и сузы. Самый большой конкурс в колледжах был на маркшейдерское дело - 8 человек на место, в вузах - на лечебное дело (10 человек).

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