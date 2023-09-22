В Полярном во время утилизации загорелось судно «Миргород»

Пожар на судне быстро потушили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МЧС по Мурманской области рассказали подробности с пожаром на судне «Миргород» в Полярном. Информация о ЧП, случившемся 20 сентября, появилась в сети спустя сутки.

- Во время выполнения работниками ООО «Арктиквтормет» газорезательных работ по утилизации рыболовецкого судна «Миргород», принадлежащего данной организации, возникло задымление на нижней палубе. После поступления сигнала на место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших нет, завод функционирует в штатном режиме, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: около двух часов ночи 11 сентября на АЗС на улице Причальной в Мурмашах произошел крупный пожар с большим ущербом - сгорели сразу семь манипуляторов для подъема лома и один обычный, «ГАЗель».

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