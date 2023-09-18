Подозреваемого в поджоге спецтехники на 100 млн в Мурмашах задержали

Стоимость сгоревшей техники оценивается в более чем 100 миллионов рублей. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Около двух часов ночи 11 сентября на АЗС на улице Причальной в Мурмашах произошел крупный пожар с большим ущербом - сгорели сразу семь манипуляторов для подъема лома и один обычный, «ГАЗель».

Стоимость сгоревшей техники оценивается в более чем 100 миллионов рублей. Полиция сразу начала проверку, так как были основания полагать, что это поджог. И они подтвердились.

- На данный момент задержан один подозреваемый - это молодой человек 1990 года рождения. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Напомним: в Кольском районе задержали 18-летнего молодого человека, который обчистил квартиру в Туломе.

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