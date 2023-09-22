Стало известно, куда пропала стела «Полярный круг» у трассы «Кола»

Объект забрали на реставрацию. Фото: t.me/teriberka51/

В начале сентября в соцсетях северяне обсуждали демонтаж знака «Полярный круг» на границе Мурманской области и Республики Карелия. Это одна из самых популярных достопримечательностей у тех, кто едет по федеральной трассе «Кола».

Исчезновение стелы связали с тем, что в июле у нее произошла смертельная авария: водитель сбил 8-летнюю девочку, которая хотела посмотреть композицию.

Но оказалось, что объект забрали на реставрацию.

- Она была не в лучшем виде. Забрали на реставрацию. Работа будет детальная, долгая, финансово затратная. О сроках сказать не смогу. Скорее всего, надолго, - сообщили «Карелinform» в Упрдор «Кола».

Напомним: 58-летняя жительница Мурманска стала фигурантом уголовного дела по статье о повреждении мемориального сооружения. 18 августа она облила краской памятник воинам-афганцам в сквере у театра Северного флота.

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