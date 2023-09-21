6,5 млрд рублей направили в Мурманской области на соцподдержку северян

В числе получателей социальных выплат - многодетные дети, инвалиды, студенты, участники СВО и их семьи, дети-сироты и т.д. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В бюджет Мурманской области заложили 6,5 миллиарда рублей на различные меры социальной поддержки северян. Как сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, из 107 тысяч семей в регионе такие меры помощи оказываются 70 тысячам семей.

- Комплекс достаточно обширный и состоит из 15 мер поддержки, - уточнил Сергей Мякишев.

В числе получателей социальных выплат - многодетные дети, инвалиды, студенты, участники СВО и их семьи, дети-сироты и т.д.

Напомним: в марте 2023 года в Мурманске на проспекте Ленина открылась первая социальная столовая «Благодельня», где нуждающиеся могли получить бесплатный горячий обед.

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