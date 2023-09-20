За полгода в столовой «Благодельня» накормили 22 тысячи жителей Мурманска

За полгода здесь накормили 22 тысяч человек. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В марте 2023 года в Мурманске на проспекте Ленина открылась первая социальная столовая «Благодельня», где нуждающиеся могли получить бесплатный горячий обед.

За полгода здесь накормили 22 тысяч человек. В день, когда в «Благодельне» отмечали пусть и не день рождения, но успешную работу шести месяцев, здесь приготовили для посетителей особенное угощение - бутерброды с красной рыбой и уху из разных видов рыб.

- Кто-то приходит к нам периодически - несколько раз в месяц, в особенных случаях требуется трехразовое питание. Например, одна бабушка, которая жила на вокзале, кушала у нас каждый день. Ситуации бывают разные, мы готовы помочь всем, - рассказал президент фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

Работает столовая за счет помощи со стороны председателя попечительского совета фонда, предпринимателя Александра Терлецкого, а также пожертвований. Помимо этого все желающие могут оплатить обед. После открытия «Благодельни» здесь ввели систему талонов, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Также фонд «Добрый мир» продолжает традицию «Добрых обедов», когда горячую еду раздают прямо на улице в специальных точках. С начала года эта помощь пригодилась 18 тысячам северян.

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